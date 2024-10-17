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Артамонов Сергей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Артамонов Илья Васильев

Мать: Артамонова (Ионова) Александра Яковлева

Бракосочетание
03.07.1913

Жена: Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Артамонов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1916

Сын: Артамонов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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