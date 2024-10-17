Артамонов Сергей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
03.07.1913
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Артамонов Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1916
Сын: Артамонов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна
Смерть
Неизвестно