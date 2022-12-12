Иртлач (Мангуби) Стронгилла Шаббетаевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1902
Дата смерти01.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
01.01.1983