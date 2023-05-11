Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.2003
Дочь: Новичкова КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Новичков Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
17.09.2006
Сын: Новичков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Новичков Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно