Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2003

Дочь: Новичкова КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Новичков Сергей Геннадьевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.2006

Сын: Новичков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Новичков Сергей Геннадьевич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Сергей Геннадьевич