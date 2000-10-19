Булынин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1946
Дата смерти19.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булынина Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1983
Сын: Булынин Евгений Викторович.
Мать ребёнка: Булынина Галина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2000