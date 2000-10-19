Булынин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булынин Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1946

Дата смерти

19.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булынина Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.1983

Сын: Булынин Евгений Викторович.

Мать ребёнка: Булынина Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булынина Галина Яковлевна

Смерть
19.10.2000
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