Зотина Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1929
Дата смерти11.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1949
Сын: Баров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.06.2011