Зотина Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотина Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1929

Дата смерти

11.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1949

Сын: Баров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.2011
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