Юдина (Пискунова) Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2016
Сын: Юдин Александр Александрович
Отец ребёнка: Юдин Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
26.09.2018
Дочь: Юдина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Варвара Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно