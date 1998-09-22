Юдина (Пискунова) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Пискунова) Анастасия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2016

Сын: Юдин Александр Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
26.09.2018

Дочь: Юдина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Варвара Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Александр Геннадьевич

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