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Фадеев Виктор Сергеевич
Фадеев Виктор Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Сергей
Мать
Фадеева Татьяна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2007
Отец:
Фадеев Сергей
Мать:
Фадеева Татьяна Александровна
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