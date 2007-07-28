Фадеев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2007

Отец: Фадеев Сергей

Мать: Фадеева Татьяна Александровна

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