Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Яковлевич

Место рождения

Змейцыно, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1690 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Змейцыно, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1706

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Домника Митрофановна

Змейцыно, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1706

Жена: Домника Митрофановна

Змейцыно, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Илья Федорович

Мать ребёнка: Домника Митрофановна

Змейцыно, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Змейцыно, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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