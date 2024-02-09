Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1706
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Домника Митрофановна
Бракосочетание
До 1706
Жена: Домника Митрофановна
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Илья Федорович
Мать ребёнка: Домника Митрофановна
Смерть
После 1729