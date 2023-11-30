Краев Сергей
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Краев Ефим
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Место призыва: Залесовский РВК Алтайский край, Залесовский р-н Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 120 минометный полк Награды Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За отвагу» Медаль «За победу ... Показать все
Смерть
Неизвестно