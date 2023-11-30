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Краев Сергей

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Место рождения

Зайцевы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Краев Ефим

Мать: не указана

Зайцевы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
Неизвестно
Место призыва: Залесовский РВК Алтайский край, Залесовский р-н Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 120 минометный полк Награды Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За отвагу» Медаль «За победу ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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