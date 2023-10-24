Черкасов Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Геннадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.2000

Дочь: Черкасова Анита Геннадьевна

Мать ребёнка: Черкасова Виктория

Рождение ребёнка
17.11.2012

Дочь: Черкасова Олеся Геннадьевна

Мать ребёнка: Черкасова Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Виктория

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