Черкасов Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.2000
Дочь: Черкасова Анита Геннадьевна
Мать ребёнка: Черкасова Виктория
Рождение ребёнка
17.11.2012
Дочь: Черкасова Олеся Геннадьевна
Мать ребёнка: Черкасова Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкасова Виктория