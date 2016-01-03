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(Плутцова) Алиса Тимуровна
(Плутцова) Алиса Тимуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.2016
Пол
Женский
Отец
Плутцов Тимур Игоревич
1985 г.р.
Мать
Плутцова (Костюк) Анастасия Геннадьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2016
Отец:
Плутцов Тимур Игоревич
Мать:
Плутцова Анастасия Геннадьевна
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