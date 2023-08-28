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Погонщикова Марина Федотова

Место рождения

Новгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.

Сын: Погонщиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)

Смерть
Неизвестно
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