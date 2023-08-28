Погонщикова Марина Федотова
Место рожденияНовгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новгородская губ,Белозерский уезд,д.Галинская
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.
Сын: Погонщиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно