Гранкин Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранкин Анисим

Гранкин Анисим

Место рождения

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Гранкин Ананий Анисимов

Мать ребёнка: не указана

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close