Гранкин Анисим
Место рожденияд. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда