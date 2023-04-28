Кузубенко (Шевцова) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевцов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузубенко Раиса Иосифовна
Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузубенко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козубенко Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузубенко Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головчанская Галина Иосифовна
Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович
Смерть
Неизвестно