Кузубенко (Шевцова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузубенко (Шевцова) Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевцов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузубенко Раиса Иосифовна

Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузубенко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козубенко Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козубенко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузубенко Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головчанская Галина Иосифовна

Отец ребёнка: Козубенко Иосиф Егорович

Смерть
Неизвестно