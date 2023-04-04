Гольденблюм (Банк) Елена Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольденблюм (Банк) Елена Эммануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1849 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банк Эммануил Борисович

Мать: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Бракосочетание
03.06.1893

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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