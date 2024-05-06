Жданова (Буланова) Степанида (Стефанида) Изикеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Буланова) Степанида (Стефанида) Изикеевна

Место рождения

д. Усть-Копь Сагайской волости Каратузский район Енисейской губерни

Дата рождения

10.11.1894

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894

Отец: Буланов Иезекииль Васильевич?

Мать: Буланова Васса Сергеевна

д. Усть-Копь Сагайской волости Каратузский район Енисейской губерни
Рождение ребёнка
23.12.1925

Сын: Жданов Андрей Денисович

Отец ребёнка: Жданов Денис Митрофанович

д. Молино Минусинский район Красноярского края
Смерть
1950
Таскино, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

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