Жданова (Буланова) Степанида (Стефанида) Изикеевна
Место рожденияд. Усть-Копь Сагайской волости Каратузский район Енисейской губерни
Дата рождения10.11.1894
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894
д. Усть-Копь Сагайской волости Каратузский район Енисейской губерни
Рождение ребёнка
23.12.1925
Отец ребёнка: Жданов Денис Митрофанович
д. Молино Минусинский район Красноярского края
Смерть
1950
Таскино, Каратузский муниципальный район, Красноярский край