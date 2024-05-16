Гущина Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1900
Дочь: Бутусова (Гущина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Максимович
Бельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1951
Жердево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область