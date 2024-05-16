Гущина Анисья Андреевна Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гущина Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1900

Дочь: Бутусова (Гущина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Максимович

Бельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1951
Жердево, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

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