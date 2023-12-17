Дроздецкая Кристина Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1897 ст.
Сын: Дроздецкий Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Дроздецкий Гавриил Трофимович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.
Дочь: Дроздецкая Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Дроздецкий Гавриил Трофимович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно