Дроздецкая Кристина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая Кристина Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1897 ст.

Сын: Дроздецкий Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Дроздецкий Гавриил Трофимович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.

Дочь: Дроздецкая Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Дроздецкий Гавриил Трофимович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздецкий Гавриил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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