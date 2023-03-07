Справин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти15.12.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодского мещанского сословия.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Справина Александра Петровна
Мать ребёнка: Справина Виринея Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Справина Евгения Петровна
Мать ребёнка: Справина Виринея Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Справин Александр Петрович
Мать ребёнка: Справина Виринея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1902 ст.
Вологодский мещанин. От простуды.