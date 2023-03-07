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Справин Петр Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

15.12.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодского мещанского сословия.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Справина Александра Петровна

Мать ребёнка: Справина Виринея Федоровна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Справина Евгения Петровна

Мать ребёнка: Справина Виринея Федоровна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Справин Александр Петрович

Мать ребёнка: Справина Виринея Федоровна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Справина Виринея Федоровна

Смерть
15.12.1902 ст.
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Вологодский мещанин. От простуды.
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