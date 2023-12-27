Трубицына (Попова) Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 489об-490
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно