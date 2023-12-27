Трубицына (Попова) Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Попова) Татьяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Петр Нестеров

Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 489об-490
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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