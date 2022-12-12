Захарова (Власова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Власова) Пелагея Ивановна

Захарова (Власова) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Липовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.10.1916

Дата смерти

26.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1916

Отец: Власов Иван Алексеевич

Мать: Власова Екатерина Ивановна

Липовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.11.1935

Сын: Федосеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Захаров Ефим Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Иван

Смерть
26.02.1987
Россия
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close