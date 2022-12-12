Захарова (Власова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.10.1916
Дата смерти26.02.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1916
Отец: Власов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.1935
Сын: Федосеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Федосеев Иван
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Захаров Ефим Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосеев Иван
Смерть
26.02.1987
Россия
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область