Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна

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Место рождения

деревня Введенка, Курганского района, Курганской области

Дата рождения

09.01.1929

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929

Отец: Кузнецов Андриан Николаевич

Мать: Таисья Дмитриевна

деревня Введенка, Курганского района, Курганской области
Бракосочетание
01.04.1952

Муж: Казанцев Михаил Павлович

г. Курган, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
г. Курган, Курганская область, Россия
Смерть
2015
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