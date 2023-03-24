Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна
Место рождениядеревня Введенка, Курганского района, Курганской области
Дата рождения09.01.1929
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929
Отец: Кузнецов Андриан Николаевич
Мать: Таисья Дмитриевна
деревня Введенка, Курганского района, Курганской области
Бракосочетание
01.04.1952
г. Курган, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Михаил Павлович
Место жительства
Неизвестно
г. Курган, Курганская область, Россия
Смерть
2015