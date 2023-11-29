Деревнин (Осиповна) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Деревнин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич
Дер. Чебеевой,Оханский уезд, Бердышевской волости,Пермской губернии,Россия
Рождение ребёнка
12.03.1821
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич
Дер. Чебеевой,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
Рождение ребёнка
21.09.1826
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич
Дер. Чебеевой,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
Рождение ребёнка
19.08.1834
Сын: Деревнин Макарий Васильев
Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич
Дер. Чебеевой,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия