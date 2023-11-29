Деревнин (Осиповна) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнин (Осиповна) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Деревнин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич

Дер. Чебеевой,Оханский уезд, Бердышевской волости,Пермской губернии,Россия
Рождение ребёнка
12.03.1821

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич

Дер. Чебеевой,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
Рождение ребёнка
21.09.1826

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич

Дер. Чебеевой,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Деревнин Макарий Васильев

Отец ребёнка: Деревнин Василий Игнатьевич

Дер. Чебеевой,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
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