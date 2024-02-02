Бежанов Рамеш Ануарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Рамеш Ануарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1975

Отец: Бежанов Ануар Салихович

Мать: Бежанова Лиля Дубиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Рустам Рамешовеч

Мать ребёнка: Бежанова Люда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Мансур Рамешович

Мать ребёнка: Бежанова Алина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Арина Рамешовна

Мать ребёнка: Бежанова Алина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежанова Алина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Рустам Рамешович

Мать ребёнка: Бежанова Люда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Рамир Рамешович

Мать ребёнка: Бежанова Люда

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