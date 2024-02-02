Бежанов Рамеш Ануарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1975
Отец: Бежанов Ануар Салихович
Мать: Бежанова Лиля Дубиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Люда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Алина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Арина Рамешовна
Мать ребёнка: Бежанова Алина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бежанова Алина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Люда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Люда