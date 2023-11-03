Задорин Дмитрий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: Задорин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Айдакова Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Суслова Елена Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1768
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область