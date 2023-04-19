Дробышева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1927

Дата смерти

11.03.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФЛ
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 22.06.1927
Третьи Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.12.1960

Дочь: Лукина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Дробышев Василий Иванович

Смерть
11.03.1975