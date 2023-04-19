Дробышева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1927
Дата смерти11.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 22.06.1927
Третьи Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.12.1960
Дочь: Лукина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Дробышев Василий Иванович
Смерть
11.03.1975