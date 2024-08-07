Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно