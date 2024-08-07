Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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