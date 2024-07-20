Вдовенко Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти26.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Дубровский Василий
Мать: Дубровская Паранья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесперстова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Осадчая-Ляшенко Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вдовенко Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
12.09.1926
Сын: Вдовенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович
Смерть
26.01.1963