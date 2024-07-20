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Вдовенко Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

26.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дубровский Василий

Мать: Дубровская Паранья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовенко Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесперстова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Осадчая-Ляшенко Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вдовенко Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
12.09.1926

Сын: Вдовенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Вдовенко Андрей Филиппович

Смерть
26.01.1963

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