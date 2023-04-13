Галактионова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1844
Отец: Пименов Галактион
Мать: Егорова Анна
Бракосочетание
18.01.1864
Муж: не указан
Поручителями на венчании были: Д. Велюшева Иван Кириллов Дубов и Пётр Иванов. Со стороны невесты- Д. Краснова Стахий Иванов и д. Ларионова Кондрат Антонов.
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Поспелов Павел Васильевич
Вероятно, Иван Павлович на службе получил фамилию Павлов.
Рождение ребёнка
23.10.1874
Отец ребёнка: Поспелов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно