Галактионова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1844

Отец: Пименов Галактион

Мать: Егорова Анна

Бракосочетание
18.01.1864

Муж: не указан

Велюшево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Поручителями на венчании были: Д. Велюшева Иван Кириллов Дубов и Пётр Иванов. Со стороны невесты- Д. Краснова Стахий Иванов и д. Ларионова Кондрат Антонов.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Павлов Павел Павлович

Отец ребёнка: Поспелов Павел Васильевич

Вероятно, Иван Павлович на службе получил фамилию Павлов.
Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Поспелов Лука Павлович

Отец ребёнка: Поспелов Павел Васильевич

Велюшево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно