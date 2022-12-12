Ковальский Мариан Альбертович
Место рожденияДобжинь-на-Висле, Польша
Дата рождения15.08.1821
Дата смерти09.06.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Добжинь-на-Висле, Польша
Место жительства
С 1841 по 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1841
Варшава, Польша
Место жительства
С 1852 по 1884
Место жительства
Неизвестно
Плоцк, Польша
Смерть
09.06.1884