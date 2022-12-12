Ковальский Мариан Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальский Мариан Альбертович

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Место рождения

Добжинь-на-Висле, Польша

Дата рождения

15.08.1821

Дата смерти

09.06.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Добжинь-на-Висле, Польша
Место жительства
С 1841 по 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1841
Варшава, Польша
Место жительства
С 1852 по 1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Плоцк, Польша
Смерть
09.06.1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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