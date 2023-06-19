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Хабурин Василий Васильевич

Место рождения

Малышино, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Малышино, Братковская волость, Вологодский уезд
Вологодская обл., Чебсарский р-н, д. Малышева Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18001 Дело ист. информации: 992
Призыв на военную службу
14.08.1942
Наименование военкомата: Кожвинский РВК Дата призыва: 14.08.1942 Воинское звание: рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклейна Екатерина Васильевна

Смерть
?.05.1943
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: ппс 1772 ч 114 Дата выбытия: __.05.1943 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 5... Показать все