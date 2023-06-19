Хабурин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Чебсарский р-н, д. Малышева Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18001 Дело ист. информации: 992
Призыв на военную службу
14.08.1942
Наименование военкомата: Кожвинский РВК Дата призыва: 14.08.1942 Воинское звание: рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: ппс 1772 ч 114 Дата выбытия: __.05.1943 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 5... Показать все