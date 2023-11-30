Галактионов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти16.09.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1856
Сын: Галактионов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
07.12.1857
Сын: Галактионов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
26.09.1859
Сын: Галактионов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна
Рождение ребёнка
24.03.1862
Сын: Галактионов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1868
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: От удара