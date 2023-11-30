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Галактионов Михаил Васильевич

Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

16.09.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.04.1856

Сын: Галактионов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
07.12.1857

Сын: Галактионов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
26.09.1859

Сын: Галактионов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
24.03.1862

Сын: Галактионов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Галактионова Евдокия Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Евдокия Мироновна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
16.09.1868
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: От удара
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