Шавкунов Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шавкунов Федор Екимов
Мать: Шавкунова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шавкунова Праскева Иванова
Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шавкунова Зиновия Иванова
Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шавкунов Михаил(1) Иванов
Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шавкунов Михаил(II) Иванов
Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шавкунова Вера Иванова
Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно