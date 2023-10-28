Шавкунов Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавкунов Иван Фёдоров

Шавкунов Иван Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шавкунов Федор Екимов

Мать: Шавкунова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шавкунова Праскева Иванова

Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шавкунова Зиновия Иванова

Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шавкунов Михаил(1) Иванов

Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шавкунов Михаил(II) Иванов

Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шавкунова Вера Иванова

Мать ребёнка: Шавкунова Акулина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close