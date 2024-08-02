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Нехорошева Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Гаврила Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Катерина Гавриловна

Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Нехорошев Игнат Гаврилович

Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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