Нехорошева Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Катерина Гавриловна
Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Нехорошев Игнат Гаврилович
Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Нехорошев Гаврила Григорьевич
Смерть
Неизвестно