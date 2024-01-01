Тарбеева (Вокина) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1928
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928
Рождение ребёнка
27.09.1954
Сын: Тарбеев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Тарбеев Сергей Перфильевич
Рождение ребёнка
31.07.?
Дочь: Селецкая Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Тарбеев Сергей Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарбеева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Тарбеев Сергей Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно