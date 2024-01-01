Тарбеева (Вокина) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарбеева (Вокина) Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1928

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928

Отец: Вокин Степан Яковлевич

Мать: Вокина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1954

Сын: Тарбеев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Тарбеев Сергей Перфильевич

Рождение ребёнка
31.07.?

Дочь: Селецкая Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Тарбеев Сергей Перфильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарбеева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Тарбеев Сергей Перфильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарбеев Сергей Перфильевич

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