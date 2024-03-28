Цуранов Игорь Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цуранова Инна Ватиковна
Рождение ребёнка
05.06.1996
Дочь: Шабашева Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Цуранова Инна Ватиковна