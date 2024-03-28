Цуранов Игорь Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуранов Игорь Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цуранова Инна Ватиковна

Рождение ребёнка
05.06.1996

Дочь: Шабашева Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Цуранова Инна Ватиковна

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