Усачева Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сухотина Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович

Рождение ребёнка
08.05.1890

Сын: Усачев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Усачева Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анискова ? Гавриловна

Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матросова Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович

Смерть
Неизвестно
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