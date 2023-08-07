Усачева Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сухотина Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович
Рождение ребёнка
08.05.1890
Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Усачева Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усачев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анискова ? Гавриловна
Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матросова Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Усачев Гаврила Филиппович
Смерть
Неизвестно