Сороко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сороко Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Сороко Степан Павлович

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Сороко Анна Павловна

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сороко Павел Павлович

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сороко Петр Павлович

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сороко Иван Павлович

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороко Елена Павловна

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сороко Владимир Павлович

Отец ребёнка: Сороко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сороко Николай Павлович

Отец ребёнка: Сороко Павел

Смерть
Неизвестно
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