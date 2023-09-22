Сороко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сороко Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
07.01.1913
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Сороко Анна Павловна
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сороко Петр Павлович
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сороко Иван Павлович
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороко Елена Павловна
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сороко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сороко Павел
Смерть
Неизвестно