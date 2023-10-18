Арефьев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.05.2004
Сын: Арефьев Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности