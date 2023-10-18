Арефьев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.05.2004

Сын: Арефьев Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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