Абрамова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1908
Дата смерти25.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1908
Отец: Григорий
Мать: Галкина Марфа
Рождение ребёнка
05.06.1934
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Абрамов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1948
Дочь: Абрамова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1952
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1991