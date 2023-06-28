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Абрамова Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1908

Дата смерти

25.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1908

Отец: Григорий

Мать: Галкина Марфа

Рождение ребёнка
05.06.1934

Сын: Абрамов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Абрамов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1948

Дочь: Абрамова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1952

Сын: Абрамов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Николай Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Василий Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иван Васильевич

Смерть
25.04.1991