Таупинов Таупин Таупинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таупинов Таупин Таупинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина Екатерина

Рождение ребёнка
27.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихмина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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