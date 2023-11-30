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Рыжов Иоаким Семёнович

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

07.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.

Сын: Рыжов Павел Акимович

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Ермолаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1911 ст.

Сын: Рыжов Анатолий Акимович

Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Ермолаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Елизавета Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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