Рыжов Иоаким Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.
Сын: Рыжов Павел Акимович
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Ермолаева
Рождение ребёнка
02.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Елизавета Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно