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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Чумаков Иван Иванович
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Дата по похозяйственным книгам и метрикам детей. А так же по свидетельствам родственников, что эта семья нам дальняя родня.