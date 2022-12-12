Калужинова Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Калужинов Борис Самойлович

Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Самойловна

Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Самойловна

Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Самойловна

Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Самуил Мартинович

Смерть
Неизвестно
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