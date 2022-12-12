Калужинова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калужинов Борис Самойлович
Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Самойловна
Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Самойловна
Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Самойловна
Отец ребёнка: Калужинов Самуил Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно