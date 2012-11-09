Скоморохова (Бородина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохова (Бородина) Евдокия Петровна

Место рождения

Троицкое, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.11.1937

Дата смерти

09.11.2012

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1937

Отец: Бородин Петр Семенович

Мать: Бородина Мария Николаевна

Троицкое, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоморохов Владимир Петрович

Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
02.10.1957

Муж: Скоморохов Владимир Петрович

Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоморохов Владимир Петрович

Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
09.11.2012
Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
10.11.2012
Агаренский, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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