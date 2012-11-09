Скоморохова (Бородина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения18.11.1937
Дата смерти09.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1937
Отец: Бородин Петр Семенович
Рождение ребёнка
03.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоморохов Владимир Петрович
Бракосочетание
02.10.1957
Рождение ребёнка
25.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоморохов Владимир Петрович
Смерть
09.11.2012
Похороны
10.11.2012
Агаренский, Сальский муниципальный район, Ростовская область