Бибитайфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Зайнуллин Лотфулла
Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла
д.КырТявгельдино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Гэйфулла
Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла
д.КырТявгельдино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Сунгатулла
Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла
д.КырТявгельдино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Эхметгарэй
Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла
д.КырТявгельдино
Смерть
Неизвестно