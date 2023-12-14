Хмелев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1964
Дочь: Хмелева Николаева Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Музыкова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Музыкова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Музыкова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Музыкова Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно