Хмелев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1964

Дочь: Хмелева Николаева Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Музыкова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Музыкова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмелева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Музыкова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музыкова Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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