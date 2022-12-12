Коровин Константин Семенович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Коровин Семион Федотович
Мать: Наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.06.1817
Сын: Коровин Леонтий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1818
Сын: Коровин Сергей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Коровин Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно