Емельян Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Тимофеевич

Место рождения

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Максим Емельянович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7WN?i=335&wc=M6MV-N3... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ивановна

Смерть
1799
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