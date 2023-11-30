Емельян Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Максим Емельянович
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7WN?i=335&wc=M6MV-N3... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ивановна
Смерть
1799
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1C9?i=8&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530