Клюкина Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Клюкин Андрей Максимов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Целюнова Матрона Андреева
Отец ребёнка: Клюкин Андрей Максимов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно